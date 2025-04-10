Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Mardinli sporcu Muhammed Mustafa Adıyaman Yıldızlı erkek kategorisinde Türkiye 2.cisi oldu.MARDİN (İGFA) - 5-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin’de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına Mardin Atıcılık Takımı 17 sporcu ile katıldı.

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 10 metre tüfek atışları yapıldı.

Yarışmada Mardinli Milli sporcu Mardinli sporcu Muhammed Mustafa Adıyaman Yıldızlı erkek kategorisinde Türkiye 2.cisi olarak Mardin’in gururu oldu.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan Mardin Atıcılık Takımı büyük Kadınlar kategorisinde Elif Berfin Altun 1. (Yeni Türkiye Rekoru) Yıldız Kadınlar kategorisinde Ecrin İzla Altun 1. Zenan Arven Yılmaz 2. Yıldız Erkekler kategorisinde Muhammed Mustafa Adıyaman 2. Gökbey Deniz Şen 3. - Yıldız Erkekler B kategorisinde Muhammed Doğan 1. Muhammed Enes Ateş 3. olarak dereceye girdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık Federasyonu yöneticileri tarafından verildi.

Dereceye giren sporcuları sosyal medya hesabından tebrik eden Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, 5-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin’de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Mardin Atıcılık Takımımız büyük başarı elde ettiğini belirterek, Yarışmada dereceye giren tüm sporcularımıza göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.