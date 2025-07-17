Nilüfer Belediyesi, halkın, sağlıklı ortamlarda alışveriş yapması için kente modern pazar alanları kazandırıyor. Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda Kültür Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanı ve muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Kültür Mahallesi’ne, yeni kapalı pazar alanı ve muhtarlık binası kazandırdı.

Açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Faruk Baykal, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu, esnaf odası temsilcileri, Kültür Mahalle Muhtarı Keziban Pehlivan, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 3 bin 650 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 8 bin 150 metrekare alan üzerinde inşa edilen pazar alanının; yeşil alan, amfi, sahne alanı ve kafeteryasıyla modern bir sosyal yaşam merkezi olarak tasarlandığını söyledi.

Projenin, 68 milyon 628 bin lira yatırımla hayata geçirildiğinin belirten Başkan Şadi Özdemir, “Pazar alanı 3 bin 650 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 8 bin 150 metrekare alan üzerinde inşa edildi. Perşembe günleri kurulan pazarımızda 150 tezgah için yer planlandı. Pazar yerimiz haftanın diğer günleri de otopark olarak değerlendirilecek” dedi.

Bugün ayrıca 450 metrekare alana kurulu yeni muhtarlık binasının da açışlının yapıldığını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Vatandaşlarımız muhtarlık işlerini daha modern bir ortamda yapabilecekler. Ayrıca burada Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezlerimize (NİLSEM) bir yenisini daha ekliyoruz. Binamızda NİLSEM bünyesinde faaliyet gösterecek 3 derslik yer alıyor” dedi.

YAKINDA 2 YENİ PAZAR YERİ AÇILACAK

Çok yakında 2 kapalı pazar alanını daha hizmete açacaklarının müjdesini veren Başkan Özdemir, “Birisi Balat’ta diğeri de Ataevler’de olacak. Hedefimiz, tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın ve esnafımızın hava şartlarından etkilenmeden, hijyenik ve konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmesi” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, esnafın daha güvenli ve sağlıklı koşullarda ticaret yapabileceği, vatandaşların huzurla alışveriş yapabileceği modern bir pazar alanının açıldığını söyledi. Gazioğlu, söz konusu alanın yarının ihtiyaçlarını da düşünülerek yapıldığını belirtti.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkası Refik Aksu ise “Kapalı pazar yerleri sayesinde yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunuyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Keziban Pehlivan, mahallelerinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızla buluşacağımız ve talepleri daha hızlı değerlendirebileceğimiz bir muhtarlık merkezimiz var. Bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında modern pazar alanı ve muhtarlık binasının resmi açılışları ayrı ayrı gerçekleştirildi.