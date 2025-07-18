Edirne Voleybol Turnuvası şampiyonu Keşan DOÇEK Voleybol Takımı, Kaymakam Aziz Mercan ve belediye başkanlarını ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Ziyaretler, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan DOÇEK Voleybol Takımı, Edirne Voleybol Turnuvası’nda kazandığı şampiyonluğun ardından teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

DOÇEK Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Ergene, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ve Vergi Dairesi Müdürü Muzaffer Mengel’i makamlarında ziyaret etti

Ziyaretlerde, takımın şampiyonluk başarısı ve bu başarıyı getiren emek süreci konuşuldu.

Yetkililer, DOÇEK’i tebrik ederek, bölgeye kazandırdıkları enerji ve takım ruhu için memnuniyetlerini ifade etti. Ziyaretler, yerel yönetimler, kurumlar ve spor camiası arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Doğa yürüyüşlerinden dağcılığa, kampçılıktan salon sporlarına geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Keşan DOÇEK, sporun her alanında sorumluluk ve birliktelik kültürünü sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.