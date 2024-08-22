Edirne'nin Keşan ilçesi Boztepe köyünde yapılacak “Jeotermal Kaynak Arama Amaçlı Sondaj Çalışmaları” JES Projesi tanıtım dosyası zamanı içerisinde sunulmadığı için iptal edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Boztepe Köyü Halkı adına oluşturulan Komisyon Sözcüsü Ali Karakaş’ın yaptığı açıklamada; “Köyümüz ve komşu köyler de yapılmak istenen JES Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Edirne İl Müdürlüğü tarafından yapılan ilanla sonlandırılmıştır. Bu karar, köyümüz ve çevre köylerimiz de büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Karakaş, bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bu projenin iptalinde, sürecin başından itibaren bilgi ve tecrübesiyle yanımızda olan Keşan Kent Konseyi Başkanı, emekli öğretmen Hasan Karagöz'e, hukuki destek sağlayan Edirne Barosu Yönetimi'ne ve imzalarıyla bizleri destekleyerek sürecin takibinde bizleri yalnız bırakmayan çevre köy halkları ve muhtarlıklarına sonsuz teşekkürlerimizi sundu.

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan ilan ile projenin iptali de halka ilan edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimiz Keşan İlçesi, Boztepe Köyü 2023/1 (ER:3443468) ruhsat numaralıalanda PaşadaWebPortalHiz.veDij.Yay.Ltd. Şti.tarafından yapılması planlanan "Jeotermal Kaynak Arama Amaçlı Sondaj Çalışmaları" projesinin ÇED süreci, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Bakanlıkça; dosyada tespit edilen eksiklikler veya yer alması gereken bilgi/belgeler ile alınmış olan kurum/kuruluş görüşleri, yeterlik verilmiş kurum/kuruluşa yazılı olarak iletilir. Bakanlıkça iletilen görüşler doğrultusunda yeterlik sahibi kurum/kuruluş tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası 6 ay içinde Bakanlığa sunulur. Bu süre içerisinde proje tanıtım dosyası sunulmazsa ÇED süreci sonlandırılır." hükmü gereğince sonlandırılmıştır.Halkımıza ilanen duyurulur.”