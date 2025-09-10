Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler ve Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulları çevresindeki uzun otlar, orman kenarında yangın riski oluşturuyor. Vatandaşlar, Keşan Belediyesi’ni acil önlem almaya çağırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu çevresinde, ormana bitişik uzun otlar yangın tehlikesini sürdürüyor.

Duyarlı vatandaşlar Rasim Yağcı ve Ömür Coşkun, 13 Ağustos 2025’te yerel basında yer alan haberle yetkilileri uyarmıştı, ancak bölgedeki otların hala temizlenmediği gözlendi.

Vatandaşlar, “Otların biçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, okul ve orman güvenliği için kritik. Keşan Belediyesi bu sorunu bir yangın çıkmadan çözmeli” diyerek çağrıda bulundu.

Yangın riskinin devam ettiği bölgede, acil müdahale talebi artıyor.