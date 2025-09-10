Bunlar da ilginizi çekebilir

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 23,51 artış gösterdi. Aylık olarak malzeme endeksi yüzde 2,53, işçilik endeksi yüzde 1,12 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 19,21, işçilik endeksi yüzde 33,32 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 0,61 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 30,35 yükseldi.

TÜİK, Temmuz 2025’te bina inşaatı maliyet endeksinin yıllık yüzde 22,81, aylık yüzde 1,21 arttığını duyurdu. Bina dışı yapılar için endeks yıllık yüzde 23,51, aylık yüzde 2,06 yükseldi. İnşaat sektöründe işçilik maliyetlerindeki artış, malzeme maliyetlerini de geride bıraktı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

