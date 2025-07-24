Son günlerde Türkiye’de sıcaklık hızla artarken, dün ilk olarak 14.01 sıralarında bir otonobilin içinde sıcaklık 44 dereceyi gösterirken daha sonra derece gün ışığına çıkarılınca bir süre sonra Keşan’da 50 derece sıcaklığı gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 14.19’u gösterdiği andan itibaren, Keşan’daki hava sıcaklığı da 50 dereceyi gördü.

Termometrede 50 derece sıcaklığın üstüne çıktığı da gözlenirken, termometrenin 50 derece sıcaklığını gösterdikten sonra kapanarak, bunun da sıcaklığın 50 derece üzerinde olduğu belirtildi. Keşanlılar sıcaklıktan bunalırken, uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanların özellikle dışarıya çıkmamalarını da belirtti.

Geçtiğimiz yıl da 17 Temmuz tarihinde Keşan yine 50 derece sıcaklığı görmüştü.