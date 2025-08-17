İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde 1985 yapımı riskli bir binanın yıkımını başlattı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, olası bir depremde 120 bin konutun ağır hasar alabileceğini belirtirken, 6 Şubat sonrası 40 bin kişinin hayatının kurtarıldığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Bakırköy Yeşilköy’de 1985’te inşa edilen 5 katlı, 13 bağımsız bölümlü riskli bir binanın yıkımını ilçe belediyesiyle koordineli olarak başlattı.

Törene İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve İBB Deprem Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Murat Yün katıldı.

“40 BİN KİŞİNİN HAYATI KURTULDU”

Oktay Özel, 2019’dan beri 190 binin üzerinde binayı hızlı tarama yöntemiyle değerlendirdiklerini belirterek, “7-7,5 büyüklüğündeki bir depremde 120 bin konut ağır hasar alabilir. 6 Şubat sonrası 40 bin yapıyı inceledik, bin 100’ü yıkıldı. Bu, 40 bin kişinin hayatını kurtarmak demek” dedi. Özel, yeni İstanbul İmar Yönetmeliği ile kentsel dönüşümün hızlanacağını ve İBB’nin kira desteğiyle yoksul hanelere yardım edeceğini söyledi.

“VATANDAŞIN YANINDAYIZ”

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, ilçedeki binaların yüzde 80’inin 2000 öncesi olduğunu ve depremde büyük risk taşıdığını belirterek, “Vatandaş odaklı çalışarak, hukuki ve idari destekle dönüşümü hızlandıracağız” dedi.

İBB Deprem Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Murat Yün, “Yıkılan binalarda 40 binin üzerinde kişi yaşıyordu, artık güvendeler. İstanbul’un yapı stoğunun %80’i 2000 öncesi. 17 Ağustos’lar, 6 Şubat’lar yaşanmasın diye riskleri en aza indirmeliyiz” diyerek Türkiye’ye örnek bir model hedeflediklerini vurguladı.