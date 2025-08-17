İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 parça halinde 75 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, Bakan Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Maltepe ve Büyükçekmece’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Maltepe’de bir araçta, Büyükçekmece’de ise bir adreste yapılan aramalarda, 72 parça halinde toplam 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun detaylarını aktararak, “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bakan Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” diyerek uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı vurguladı.