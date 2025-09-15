Edirne'de 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivan Yıldıray Pala oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Belediyesi tarafından düzenlenen 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kel Aliço Anma Yağlı Güreşleri, yoğun ilgi ve büyük heyecana sahne oldu.

Fuar alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, kıran kırana geçen güreşlerin ardından Başpehlivanlığı Yıldıray Pala kazandı. Final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne olurken, güreşseverler tribünlerden sporcuları coşkuyla destekledi.

Dereceye giren pehlivanlar ise şöyle sıralandı:

Yıldıray Pala – Başpehlivan

Serdar Yıldırım – İkincilik

Orhan Okulu – Üçüncülük

Furkan Durmuş Altın – Dördüncülük

Bu yılki güreşlerin ağalığını Oğuz Erdinç üstlenirken, festival kapsamında gerçekleştirilen Kel Aliço Güreşleri’nin, hem geleneksel ata sporunu yaşattığı hem de İpsala’nın tanıtımına büyük katkı sağladı.