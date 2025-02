Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Başkanı Gökhan Yumuşak, 6 Şubat 2023 depreminin ikinci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Başkanı Gökhan Yumuşak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkemizi derinden sarstığını ve binlerce can kaybına neden olduğunu belirterek, büyük felaketin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

"Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği olarak, o kara günde biz de sahada yer aldık" diyen Başkan Yumuşak, "Ekiplerimizle birlikte ilk olarak Elbistan ve sonrasında Kahramanmaraş merkeze ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu süreçte, enkaz altından çıkardığımız her can bizler için bir umuttu. Kurtarmayı başardığımız bir kız çocuğunun hayata tutunuşuna tanıklık etmek, bizler için unutulmaz bir an oldu. Ancak biliyoruz ki, kaybettiklerimizin acısı hala yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Bu felaketten çıkarılması gereken en büyük ders, afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Deprem gerçeğini unutmadan, daha dayanıklı şehirler inşa etmek, acil durum planlarını geliştirmek ve toplum olarak afet bilincini arttırmak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Dernek olarak her zaman hazır olmak ve daha fazla can kurtarmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yumuşak, gelecekte böyle acıların yaşanmaması için, yetkilileri ve vatandaşları duyarlılığa davet ederek, afet bilincinin yaygınlaşması, doğru bilgiye ulaşılması ve dayanışmanın sürekli kılınması için toplum olarak bir araya gelinmesini istedi.