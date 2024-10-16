Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) geçtiğimiz haftalarda arazi arama kurtarma eğitim tatbikatının ardından Pazar günü de enkaz arama kurtarma tatbikatı yaptı. Yaklaşık 20 ekip üyesinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan 2 vatandaş yapılan özverili çalışmalar sonucunda enkazdan çıkartıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00’de İstasyon Mahallesi yanında bulunan eski askeri bölgesinde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Ekibe yeni katılan gönüllülerin de yer aldığı çalışmalar hakkında bilgi veren KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, “Ekibimize her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor. Arkadaşlarımıza ilk olarak teorik sonrasında pratik eğitimler veriyoruz. Daha önce de Korudağları’nda ekip oluşturma, operasyonel faaliyetler ve arazi arama-tarama üzerine uygulamalı bir eğitim düzenlemiştik. Bu faaliyetimizde de enkazda arama-kurtarma üzerine uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdik. Olası bir depremde ekipmanlarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini arkadaşlarımıza öğrettik. Öte yandan önümüzdeki hafta Edirne’de yapılacak Ulusal Enkaz Arama Kurtarma tatbikatının da öz hazırlığını yapmış olduk.” dedi.

Gökhan Yumuşak son olarak enkaz hazırlanmasında kepçe göndererek büyük katkı sağlayan iş insanı Mutlu Evci’ye ve dernek tabela ile baskı işlerini yapan İş İnsanı Umut Baltan’a KEDAK adına teşekkür etti.