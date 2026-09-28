Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda zamanla yıpranan yürüyüş yollarını yenileyerek vatandaşların daha konforlu ve güvenli alanlarda yürüyüş ve spor yapmasını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında parkların yürüyüş güzergâhlarına toplam 20 bin metrekare sentetik çim yüzeyli halı serilecek.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların kullanım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Parklarda zamanla yıpranan yürüyüş yolları yenilenirken, vatandaşların yıl boyunca daha elverişli koşullarda yürüyüş ve spor yapabilmesi için dayanıklı sentetik çim yüzeyli halılar kullanılıyor. Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve Atatürk Botanik Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu birçok parkta yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan yürüyüş yollarına toplam 20 bin metrekare halı serimi yapılması planlanıyor.

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI YÜZEY

Yenileme çalışmalarında kullanılan sentetik çim yüzeyli halılar; yağmur, kar ve güneş ışığı gibi zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Sulama, biçme ve gübreleme gibi işlemlere ihtiyaç duymayan yüzeyler, yürüyüş yollarının bakımını kolaylaştırırken parklara daha düzenli ve bakımlı bir görünüm kazandırıyor.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç tespit edilen parklarda yürüyüş yollarının yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarla vatandaşların spor ve yürüyüş faaliyetlerini daha konforlu alanlarda gerçekleştirmesi hedeflenirken, parkların genel görünümünün iyileştirilmesine de katkı sağlanıyor. Belediye ekiplerinin ilçe genelindeki çalışmalarla park ve yeşil alanları daha işlevsel, düzenli ve kullanışlı hale getirmeye yönelik uygulamaları devam ediyor.