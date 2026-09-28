İZDENİZ'in 2026 Yılı Yolcu Memnuniyet Anketi, deniz ulaşımından duyulan memnuniyeti ortaya koydu.

İZMİR (İGFA) - İZDENİZ AŞ'nin İç Körfez seferlerine yönelik gerçekleştirdiği 2026 Yılı Yolcu Memnuniyet Anketi, yolcuların hizmetlere ilişkin değerlendirmelerini ortaya koydu. Ağustos 2026'da gemilerde ve iskelelerde gerçekleştirilen araştırmaya, yüz yüze görüşme ve QR kod yöntemiyle toplam 753 yolcu katıldı. Çalışma, İZDENİZ'in güçlü olduğu alanların yanı sıra yolcuların geliştirilmesini beklediği hizmet başlıklarını da ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre en yüksek memnuniyet, seferlerin zamanında gerçekleştirilmesine ilişkin oldu. Yolcuların yüzde 91,2'si İZDENİZ seferlerinin zamanında yapıldığını belirtirken, İZDENİZ'i başkalarına tavsiye edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 90,6 olarak ölçüldü. Genel memnuniyet oranı ise yüzde 89,6'ya ulaştı. Personel hizmetleri de yolculardan yüksek not aldı. Ankete katılanların yüzde 89,1'i İZDENİZ personelini saygılı ve nazik bulurken, personelin temiz ve düzgün görünüme sahip olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 88 oldu.

TALEPLER ALINDI

Anket, yüksek memnuniyet oranlarının yanında İZDENİZ'in geliştireceği alanlara ilişkin önemli veriler de sundu. Yolcu geri bildirimlerinde sefer sıklığının artırılması, gece ve Baykuş seferleri, yoğun saatlerde daha kısa sefer aralıkları ve bazı güzergâhlarda direkt seferlerin artırılması talepleri öne çıktı. Temizlik ve hijyen alanında olumlu değerlendirme yüzde 74, sefer saatleri planlamasında ise yüzde 74,4 olarak gerçekleşti. Yolcu geri bildirimlerinin genel değerlendirmesinde de İZDENİZ'in İzmir ulaşım sisteminin önemli ve tercih edilen unsurlarından biri olduğu, deniz ulaşımının özellikle trafikten bağımsız, hızlı ve konforlu ulaşım avantajıyla öne çıktığı belirtildi. İZDENİZ, yolculardan gelen bu geri bildirimleri hizmet kalitesini geliştirecek çalışmaların önemli bir parçası olarak değerlendirecek.

'YOLCULARIMIZIN GÖRÜŞLERİ BİZE YOL GÖSTERİYOR'

İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan, anket sonuçlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Satkan, 'Yolcularımızın yaklaşık yüzde 90'ının hizmetlerimizden memnun olması ve İZDENİZ'i tavsiye etmesi bizim için son derece değerli. Özellikle seferlerimizin zamanında gerçekleştirilmesine ilişkin yüzde 91,2'lik sonuç, operasyonel hizmet kalitemiz açısından önemli bir gösterge. Bununla birlikte anketi yalnızca yüksek memnuniyet oranları üzerinden değerlendirmiyoruz. Yolcularımızın temizlikten sefer planlamasına, toplu ulaşım entegrasyonundan bilgilendirmeye kadar ilettiği her görüşü dikkatle ele alıyoruz. Amacımız; daha sık, zamanında, hızlı, temiz, konforlu ve erişilebilir bir deniz ulaşımı sunmak' dedi.