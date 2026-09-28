İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencileri, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde elma, armut ve hünnapları dalından toplarken tarımsal üretim ve meyvelerin yetişme süreçlerini de yerinde öğrenerek keyifli bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı Yeşilova Çınar Çocuk Evi öğrencileri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve tarımsal üretimi yakından tanımak amacıyla Tarımsal Uygulama Bahçesi'ni ziyaret etti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği programda çocuklar, meyve bahçesini gezerek farklı meyveleri yerinde tanıma fırsatı buldu.

MEYVELERİ DALINDAN TOPLADILAR

Çocuklara meyvelerin nasıl yetiştiği, hangi mevsimlerde hasat edildiği ve tarımsal üretimin aşamaları hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler verildi. Ardından çocuklar, ekiplerin rehberliğinde bahçedeki elma, armut ve hünnapları kendi elleriyle topladı. Dalından meyve toplamanın mutluluğunu yaşayan minikler, topladıkları meyveleri yine bahçede afiyetle tattı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de program boyunca çocuklara eşlik ederek merak ettikleri soruları yanıtladı. Böylece çocuklar hem doğayla keyifli vakit geçirdi hem de topraktan sofraya uzanan üretim sürecini yaşayarak öğrenme imkânı buldu.