DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle İstanbul Caddebostan Sahili ve Sapanca Gölü kıyısında düzenlenen etkinliklerde 61 gönüllünün katılımıyla toplam 319 kilogram atık ve 7 bin adet sigara izmariti toplandı.

İSTANBUL (İGFA) - DyDo DRINCO Türkiye de gönüllü çalışanlarıyla Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup - ICC) kapsamında İstanbul ve Sapanca'da kıyı temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle İstanbul Caddebostan Sahili ve Sapanca Gölü kıyısında temizlik etkinlikleri düzenledi. TURMEPA uzmanlarının deniz ve kıyı kirliliği ile doğru atık yönetimine ilişkin bilgilendirmesinin ardından DyDo gönüllüleri, kıyı boyunca topladıkları atıkları türlerine göre ayrıştırdı.

KIYILARDAN 319 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

İstanbul ve Sapanca'daki kıyı temizliği çalışmalarına toplam 61 DyDo gönüllüsü katıldı. Etkinlikler sonucunda sonucunda kıyılardan 319 kilogram atık ve 7000 adet sigara izmariti toplandı. Toplanan atıkların kayıt altına alınması ve türlerine göre ayrıştırılmasıyla, kıyı kirliliğinin görünür kılınmasına ve çözüm geliştirme çalışmalarını destekleyen veri birikimine katkı sunuldu.

TURMEPA'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği kurumsal Kıyı Temizleme Etkinlikleri kapsamında DyDo gönüllüleri, son üç yıl boyunca kişi başına en yüksek miktarda atık toplayan ekip olarak kıyıların temizlenmesine ve çevrenin korunmasına katkı sağladı.