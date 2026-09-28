Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, mesleğe yıllarını veren ustalar için 'Ahde Vefa Gecesi' düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ahilik kültürünün yaşatılması ve mesleki mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkat çekilen programda, sektöre uzun yıllar emek veren ustalar bir araya geldi.

Programda konuşan Oda Başkanı Bayram Özcan, gecenin yalnızca plaket töreni olmadığını belirterek, emeğe saygı ve ustalara vefa anlayışının önemine dikkat çekti. Özcan, 'Bu gece; emeğe saygının, ustaya vefanın ve Ahilik kültürünün yaşatılmasının bir ifadesidir. Mesleğimize yıllarını vermiş, alın teriyle sektörümüze değer katmış kıymetli ustalarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık.' dedi.

Usta-çırak geleneğinin sürdürülmesi ve mesleki bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının öneminin vurgulandığı gecede, emektar ustalara protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Programa Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bülent Keser de katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.