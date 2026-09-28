Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım geleceğini yaya odaklı ve sürdürülebilir bir anlayışla şekillendiriyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Yayathon 2026: Yaya Odaklı Fikir Maratonu', farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirdi. Katılımcılar, İzmit ve Darıca kent merkezleri için daha güvenli, erişilebilir ve yaya dostu alanlar oluşturacak fikirler geliştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaya odaklı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. Kocaeli Ulaşım Ana Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) ile başlayan çalışmalar, Kocaeli Geneli Yaya Ulaşım Planı Stratejileri Geliştirilmesi ve Eylem Planı ile yeni bir aşamaya taşındı. Bu kapsamda düzenlenen 'Yayathon 2026: Yaya Odaklı Fikir Maratonu', farklı disiplinlerden katılımcıları aynı masada buluşturdu.

Katılımcılar, İzmit ve Darıca kent merkezleri için daha güvenli, erişilebilir ve yaya dostu alanlar oluşturacak fikirler geliştirdi. Yayathon'da üretilen fikirlerle, Kocaeli'nin yaya ulaşımına dair ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve kentin geleceğinin yayalar için yeniden düşünülmesi hedeflendi.

PLANLAMADAN EYLEME UZANAN SÜREÇ

Yayathon doğrudan SKUp kapsamında gerçekleştirilen bağımsız bir etkinlik olarak değil, SKUp sürecinde paydaşlarla belirlenen politika ve tedbirlerin devamı niteliğinde hazırlanan Yaya Ulaşım Eylem Planı içerisinde kurgulandı. 2024 yılında tamamlanan SKUp ile Kocaeli'de insan odaklı, katılımcı ve kapsayıcı bir ulaşım anlayışı benimsenirken, yaya ulaşımına ilişkin çalışmaların daha detaylı katılım süreçleriyle geliştirilmesi öngörüldü.

HEDEF; DAHA GÜVENLİ, DAHA ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

SKUp ile ortaya konulan güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım yaklaşımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 Stratejik Planı ile somut hedeflere dönüştürüldü. Yaya dostu alanların geliştirilmesi, toplu taşıma kullanımının artırılması, trafik sakinleştirme uygulamaları ve aktif ulaşım türlerinin güçlendirilmesi bu yaklaşımın önemli bileşenlerini oluşturdu.

KENTİN YAYA SORUNLARI PAYDAŞLARLA BELİRLENMİŞTİ

Yaya Ulaşım Eylem Planı kapsamında farklı dönemlerde gerçekleştirilen yoğun paydaş katılım çalışmalarıyla Kocaeli'de yayaların karşılaştığı sorunlar farklı kullanıcı grupları ve disiplinlerin bakış açılarıyla ele alındı.

Günlük yaya kullanıcıları, hassas ve kırılgan kullanıcılar, esnaf, kurumsal paydaşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katıldığı çalışmalarda 32 farklı kurumdan 51 katılımcının katkısıyla 168 sorun tespiti gerçekleştirilmişti. Kaldırım sürekliliği, erişilebilirlik, yaya güvenliği, sürücü davranışları, mikromobilite, aydınlatma ve iklim konforu gibi başlıklar analiz edilerek sorunlardan strateji ve politika üretimine uzanan katılımcı bir planlama süreci oluşturulmuştu.

KENT MERKEZLERİNDE YAYA ÖNCELİĞİ GÜÇLENİYOR

Eylem planı kapsamında kent merkezlerinde düşük emisyon bölgeleri, trafik sakinleştirme politikaları, güvenli ve kesintisiz yaya ağları ile toplu taşımaya yaya erişiminin geliştirilmesine yönelik stratejiler oluşturuldu. SKUp kapsamında da trafik sakinleştirme, kırılgan grupların erişilebilirliğinin artırılması ve kentin yayalara uyumlu hale getirilmesi temel yaya politikaları arasında yer alıyor. Çalışmanın devamında, İzmit ve Darıca kent merkezleri için yayalaştırma stratejileri doğrultusunda dolaşım planlarının hazırlanması hedefleniyor. Yayathon ise bu planlama sürecine yenilikçi proje fikirleriyle katkı sağladı.