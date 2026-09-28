Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağış öncesinde başlatılan hazırlıklar kapsamında tıkanan ızgara ve kanallar temizlenirken, yağışın etkisini artırmasıyla oluşan su birikintilerine de ekipler tarafından müdahale ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU, Park ve Bahçeler ile A Takımı ekipleri, kent genelinde özellikle ana arterlerde bulunan mazgal ve V kanallarında temizlik çalışması yaptı. Yağmur suyunun daha hızlı tahliye edilmesi için ızgaralarda biriken çamur, toprak, yaprak ve çeşitli atıklar temizlendi. Ekipler, yağış boyunca da ihtiyaç duyulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Yağışın etkili olmasıyla birlikte yollarda oluşan su birikintilerine de anında müdahale ediliyor. Ekipler, motopomplar aracılığıyla biriken suları tahliye ederek ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EKİPLER SAHADA, KENTTE OLUMSUZLUK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki ekipler yağış boyunca kritik noktaları kontrol ederek ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde müdahale edecek. Şu ana kadar kent genelinde yağış nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, kent genelinde yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı sahada teyakkuz halinde görev yapıyor.