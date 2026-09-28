Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ ortaklığında düzenlenen 14. Nilüfer Balkan Panayırı, iki gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı. Balkan Mahallesi'ndeki yeni yerinde yapılan panayırın son gününde Ceren Toksöz ve Bulgar şarkıcı Djordan sahne aldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlenen 14. Nilüfer Balkan Panayırı sona erdi.

Balkan kültürünü yaşatmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen panayır, iki gün boyunca Balkan Mahallesi'ndeki yeni alanında ilçe sakinlerini ve kentin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Alanda kurulan lunapark, çocuk oyun alanları ile yöresel gıda ve el ürünleri stantları gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Panayırın ikinci gününde sahne etkinlikleri DJ Ufuk Sarıkaya'nın performansıyla başladı. Ardından İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi yöresel danslarını sergiledi. Halk danslarının ardından sahneye çıkan sanatçı Ceren Toksöz, seslendirdiği Balkan şarkılarıyla izleyicilerden alkış aldı. Program, Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü'nün gösterisi ve ardından Bulgar şarkıcı Djordan'ın konseriyle devam etti. 'Mi Amor', 'Ku Ku', ve 'Skasaniak' gibi bilinen şarkılarını seslendiren Djordan'a, konser bitiminde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin teşekkür ederek günün anısına çiçek hediye etti.

14. Nilüfer Balkan Panayırı, DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla sona erdi.