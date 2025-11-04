Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, Fatih Stadı'nda düzenlenen törenle başladı. 562 yarışmacının katıldığı yarışmada kazananlara toplamda 950 bin TL ödül verilecek.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, yöresel kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışmasının kapılarını açtı. Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreni; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmaya Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, siyasi parti temsilcileri, federasyon başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ÖZARSLAN: 'KEÇİÖREN, VATAN MOZAİĞİNİN KALBİDİR'

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Serhat illerinin kültürel mirasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, 'Bizler, Serhat illerinin kültür kodlarıyla yoğrulmuş, bu vatanın ve milletin aşığı evlatlarıyız. Hıngelinden ketesine, kavutundan haşılına kadar aynı lezzetleri paylaşırız. Keçiören, bu büyük vatan mozaiğinin kalbidir. Biz, halkımızın inanç değerlerine, dokusuna ve kültürüne uygun bir anlayışla, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden halkçı bir yönetim sürdürüyoruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Törende konuşan 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Başkan Özarslan'a teşekkür ederek, 'Keçiören'in medarı iftiharı Sayın Başkanımız, halkla iç içe, gönlü vatan sevgisiyle dolu bir yöneticidir. Bu tür etkinlikler kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneğidir' dedi.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise, 'Serhat demek dayanışma, paylaşma ve üretmek demektir. Bu yarışma, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren bir adımdır' ifadelerini kullandı.

LEZZETLER YARIŞIYOR, KÜLTÜRLER BULUŞUYOR

Yarışmada üç farklı kategoride toplam 562 yarışmacı hünerlerini sergiliyor.

Kete kategorisinde 327 yarışmacı, Hıngel kategorisinde 183 yarışmacı, Kavut kategorisinde 52 yarışmacı büyük ödül için ter dökerken kazananlar, noter huzurunda ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesiyle belirlenecek. Yarışma şartnamesine uygun olarak hazırlanan yemekler, jüriye kapalı sistemle sunuluyor.

TOPLAM 950 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Dereceye giren yarışmacılara verilecek para ödülleri Serhat İlleri Federasyonu, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılanıyor.

Kete kategorisinde: Birinciye 500 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 125 bin TL, Hıngel kategorisinde: Birinciye 300 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 75 bin TL, Kavut kategorisinde: Birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek.

Açılış günü, Türk Halk Müziği sanatçıları Erdal Beyazgül, Ersin Perçin, Ezgi Saykan, Soner Ergül, Barış Çetin ile aşıklar Beyzade Aslan, Kamber Nar, Mecnun Sayılır, Behram Aktemur ve Zafer Karabay sahne aldı. Yöresel lezzetlerle kültürel buluşmayı bir araya getiren yarışma, dört gün boyunca Keçiörenlilere keyifli anlar yaşatacak.