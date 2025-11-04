İzmir2de Efes Selçuk Belediyesi tarafından yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde kurulan Üretici Pazarı, hem üreticileri hem tüketicileri memnun etmeye devam ediyor. Kadın üreticilerin el emeği ürünleri büyük ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin yerel üreticiye destek olmak, doğal ürünleri tüketiciyle buluşturmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde açtığı Üretici Pazarı, üçüncü haftasında da yoğun ilgi gördü.

Pazarda, Efes Selçuklu üreticilerin taze sebze ve meyvelerinin yanı sıra, ev yapımı reçeller, doğal sabunlar, zeytinyağı çeşitleri ve el emeği ürünler stantlarda yerini aldı. Çocuklar için düzenlenen Dekoratif El Sanatları Atölyesi renkli görüntülere sahne olurken, Efes Selçuk Gastronomi ve Aşçılar Derneği Başkanı Şef Ramazan Adsız, mutfak atölyesinde 'etli Anadolu çorbası' tarifini paylaştı.

KADIN ÜRETİCİLERDEN DAYANIŞMA MESAJI

Pazarda çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticiler, kendi el emekleriyle hazırladıkları ürünleri sergilerken, dayanışma ve paylaşımın önemine dikkat çekti. Üreticilerden Doğa Acar, 'Burada genelde üreticilerimiz kadın. Tezgahlara çok yakıştığımızı düşünüyoruz, bununla gurur duyuyoruz' dedi.

Üretici Saniye Taşdelen ise, 'Kendi ürettiğimiz doğal sabunlar, zeytinyağları ve kantaron yağlarımızla buradayız. Herkesi Efes Selçuk'a bekliyoruz' sözleriyle davette bulundu.

Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, hem ürün çeşitliliğinden hem atmosferden memnun kaldı. Ziyaretçilerden Meltem Özer, 'Her yaş grubundan kadınların üretim yaptığını görmek çok gurur verici' derken, Serpil Baysal da 'Kadın emeğini desteklemek hepimizin görevi' ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİ KÜLTÜRÜYLE DESTEKLENİYOR

Şef Ramazan Adsız, pazarın sadece alışveriş değil, aynı zamanda bir öğrenme alanı haline geldiğini belirterek, 'Üreticinin kendi ürününü sergilemesi kadar gastronomi bilgisinin de paylaşılması çok değerli. Bu bizim için büyük bir şans' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, Üretici Pazarı'nın her pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde ziyaretçilere açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları doğal ürünlerle dolu bu buluşmaya davet etti.