TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu, bölgedeki kadın girişimciliğini güçlendirmek ve yeni projeler üretmek amacıyla Uzunköprü'de bir araya geldi. Keşan, İpsala ve Uzunköprü'den yoğun katılımın sağlandığı toplantıda, kadınların ekonomideki rolünü artıracak stratejik adımlar görüşüldü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde toplandı. Bölge temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kadın istihdamı ve girişimcilik projeleri masaya yatırıldı.

Edirne genelindeki kadın girişimcilerin çatı kuruluşu olan TOBB Edirne KGK, Şubat ayı icra komitesi toplantısını Uzunköprü'de gerçekleştirdi. Toplantıya; İpsala Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve TOBB Edirne KGK Başkan Yardımcısı Hülya Akman, Başkan Yardımcısı Emine Günay ile kurul üyeleri Seyhan Kayahan, Eylem Ezerçe, Çiğdem Kılavuz, Zümrüt Atlı ve çok sayıda KGK üyesi katıldı.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ORTAK AKIL

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen toplantıda, geride kalan dönemde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılırken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Özellikle kadın girişimcilerin finansmana erişimi, eğitim programları ve yerel ürünlerin pazarlanması konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) adına yapılan açıklamada, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak tüm platformlarda aktif rol alınmaya devam edileceği vurgulandı. Kadın girişimcilerin enerjisi ve fikirlerinin, Trakya ekonomisinin geleceğinde kilit rol oynadığı belirtildi.