Keçiören Belediyesi, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla ilçenin en uzak mahallelerine kadar ulaşarak eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla 'Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Bağlum Kösrelik Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Keçiören Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık personeli Busem Gül Kahraman tarafından verilen eğitimde meme kanserinin tanımı, risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) uygulaması hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Etkinlikte, meme kanserinin evrensel sembolü olan pembe kurdele takılarak farkındalık ve dayanışma mesajı da verildi.

'Erken tanı hayat kurtarır'

Eğitim kapsamında, erken tanının meme kanseriyle mücadeledeki önemine dikkat çekilerek her kadının düzenli muayene ile erken teşhis şansını artırabileceği vurgulandı. Sağlık personeli Kahraman, 20-39 yaş aralığındaki kadınların üç yılda bir, 40-49 yaş aralığındakilerin iki yılda bir, 50 yaş ve üzerindekilerin ise her yıl düzenli kontrol ve muayene yaptırmalarının kadın sağlığı için en etkili koruma yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.