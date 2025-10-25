Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, Kamu Teknoloji Platformu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi (ICWLS), 'Kadının Görünürlüğü' temasıyla 24-25 Ekim tarihleri arasında Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort'ta gerçekleştirildi.

ERKAN ÇAKILLI

İZMİR (İGFA) - Zirve, siyasetten sivil topluma, iş dünyasından yerel yönetimlere kadar pek çok öncü kadını bir araya getirdi.



Programda yer alan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, davetli olarak katıldığı zirvede kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki görünürlüğüne dikkat çekti.



Yanar, zirveye dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:



'Bir araya geldiğimiz bu değerli buluşmada siyasetten iş dünyasına, sivil toplumdan yerel yönetime kadar birçok alanda öncülük eden kadınların deneyimlerini dinledik. Kadın yalnızca var olduğu için bile bir mücadeledir; bir devrimcidir, bir direniştir. Eşitlik, dayanışma ve liderlik ruhuyla çıktığımız bu yolda, geleceği kadınların emeği, aklı ve kararlılığıyla şekillendirmeye devam edeceğiz.'



Zirvede yapılan oturumlarda kadın liderliğinin önemi, toplumsal cinsiyet eşitliği, karar mekanizmalarında kadın temsili ve küresel düzeyde kadın dayanışması konuları ele alındı.

Katılımcılar, 'Kadınların Görünürlük Yolculuğunda Ben de İmzamı Atıyorum' duvarına imzalarını atarak dayanışmanın sembolik bir örneğini sergilediler.



Etkinlik boyunca kadın liderlerin başarı hikayeleri, mücadeleleri ve toplumsal değişimdeki rolleri konuşulurken, ortak mesaj 'Birlikte Güçlüyüz' oldu.