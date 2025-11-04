Türk dünyasının iletişim ve sanat alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'nun beşincisi, 05-06 Kasım 2025 tarihlerinde Almatı'da Turan Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

KAZAKİSTAN (İGFA) - Kazakistan Turan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Kazakistan Gazeteciler Birliği'nin desteğiyle hayata geçirilen sempozyum; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB ve TÜRKSOY tarafından da destekleniyor.

Yoğun Bir Bilimsel ve Sanatsal Program

Sempozyum, 05 Kasım Çarşamba günü ödüllü belgesel film gösterimleri ile başlayacak. 06 Kasım Perşembe günü ise, iletişim ve sanatın farklı disiplinlerinden 'Unutulma Hakkı ve Dijital Etik'ten 'Türk Dünyası Sineması'na, 'Yapay Zeka ve İletişim Eğitimi'nden 'Kültürel Diplomasi'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede, eş zamanlı iki salonda onlarca bilimsel sunum yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, çevrimiçi katılıma açık paralel oturumlarla birlikte toplamda 98 değerli çalışma akademik ve sanatsal camiayla paylaşılacak.

Türk Dünyasından Geniş Katılım

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iletişimciler, sanatçılar ve akademisyenlerin katılacağı sempozyum, Türk dünyasındaki ortak akademik ve kültürel bağları güçlendirmeyi, yeni iş birliklerinin yolunu açmayı ve güncel meselelere dair perspektifler sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik, aynı zamanda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin ödüllü filmlerinin gösterimine de ev sahipliği yapacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, sempozyumun bu yıl Kazakistan'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Kazakistan'daki kardeşlerimizin ev sahipliğinde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen değerli katılımcılarımızla verimli bir bilgi şöleni gerçekleştireceğimize inanıyorum. Başta Turan Üniversitesi ve Kazakistan Gazeteciler Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda sempozyum heyeti Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Tuğba ALAN ÖZDENFEDAKAR'ı ziyaret etti. Sempozyum ve film festivali ile ilgili bilgi aktaran sempozyum heyeti başkonsolosun göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı kendisine şükranlarını iletti. Ayrıca başkonsolosluk ziyaretinden sonra heyet, Turan Üniversitesi Rektörü Alshanov Rakhman Alshanovich'i ziyaret etti. Heyeti makamında ağırlayan Alshanov, düzenlenencek olan sempozyum için Turan Üniversitesi'nin tercih edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile gelecekte yapılabilecek ortak projeler için karşılıklı protokol imzalanması kararlaştırıldı.

'V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve 'Sanat Sempozyumu' ve Türk Dünyası 10.Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Gösterim' programı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından doğrudan destekleniyor.