Adıyaman’da elektrikli bisiklet kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Genç asker, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 24 Nisan 2025’te elektrikli bisikletle seyir halindeyken düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Şahintepe’nin vefatı, ailesini ve jandarma teşkilatını yasa boğdu.
Şahintepe için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve askeri personel katıldı.
Duygusal anların yaşandığı törende, Şahintepe’ye son görev yerine getirildi.
Şehidin naaşı, memleketi Afyonkarahisar’a uğurlanarak defnedilmek üzere yola çıktı.