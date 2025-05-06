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Şehidin naaşı, memleketi Afyonkarahisar’a uğurlanarak defnedilmek üzere yola çıktı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Şahintepe’ye son görev yerine getirildi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Şahintepe için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Şahintepe’nin vefatı, ailesini ve jandarma teşkilatını yasa boğdu.

Antalya Muratpaşa'da 'üç fidan'a anma

Antalya Muratpaşa'da 'üç fidan'a anma