Eseler Köyü’nde 24 Ocak Cuma günü 4’üncüsü düzenlenecek olan Kaz Bayramı için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde Eseler Köyü’nde dördüncüsü düzenlenecek olan Kaz Bayramı’nın hazırlıkları başladı.

200 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, çevre köy muhtarları ve mahalle sakinleri iş birliği ile 24 Ocak Cuma günü dördüncüsü düzenlenecek geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar başladı. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi. Kocaeli’nin yöresel-kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, Eseler Köy Meydanı’nda birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

İMECE HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Köyü’nde 24 Ocak Cuma günü gerçekleşecek “Kaz Bayramı” geleneği, köy sakinlerini bir araya getiriyor. Kaz Bayramı her yıl ocak ayının ikinci yarısında, köy büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor. Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan köylerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza ediliyor.

NASIL İKRAM EDİLİYOR?

Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanıyor. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazlar, temizlenip yağı alındıktan sonra pişirilmek üzere hazır ediliyor. Bir gün suda bekletildikten sonra kızılcık ağacından hazırlanan şişlere dizilen kazlar, bayram gecesi tavalarda köy fırınına sürülüyor. Sabah vakti kazlar ters düz edilerek, suyun bir kısmı alınıyor. Öğlen vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram ediliyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER SERGİLENECEK

Eseler Köy Meydanı’nda gerçekleşecek Kaz Bayramı etkinliği sayesinde Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlanıyor. Ayrıca köylülerin kendilerinin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri satış alanları da etkinlik kapsamında yer alacak.

KAZ BAYRAMI NEDİR?

Kocaeli’de sadece İzmit ilçesi Eseler, Solaklar, Durhasan, Biberoğlu ve Hasanoğlu köylerinde ocak ayının ortalarında kutlanan bayramın asıl amacı birlik, beraberlik ve paylaşmaktır. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.