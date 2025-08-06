İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin’in istifasının ardından Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, yeni müdür olarak atandı ve görevine başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti.

Mevcut müdür Salih Mehmet Engin’in istifasının ardından, daha önce Şube Müdürü olarak görev yapan Zeynep Koçak Uyanık, yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Uyanık’ın bu görevle birlikte ilçedeki eğitim faaliyetlerini yeni bir yönetim anlayışıyla sürdüreceği bildirildi.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Zeynep Koçak Uyanık görevine bugün itibarıyla başladı.