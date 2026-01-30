Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetimi, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayserili firmaları stantlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

KAYSERİ (İGFA) - Fuara katılan firmaları ziyaret eden heyette; Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Püsküllü ve Ahmet Ezinç ile Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük yer aldı.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO yönetimi olarak fuara katılan üyeleri tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, 'Bu yıl 74 Kayserili firmamız Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açarak ürünlerini sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri, mobilya fuarına güçlü bir şekilde damga vurmuştur. Firmalarımızın ürün kalitesi, tasarım gücü ve ürün çeşitliliğiyle yoğun ilgi görmesi bizleri son derece memnun etti. Üyelerimizin fuardan genel anlamda olumlu geri dönüşler alması da doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir' dedi.

Kayseri'nin mobilya sektöründeki güçlü konumuna da dikkat çeken Özkaya, 'Mobilya sektörü; istihdam, üretim kapasitesi, satış hacmi ve firma sayısı açısından şehrimizin lokomotif sanayi kollarından biridir. Kayseri olarak mobilya imalatında Türkiye'de ilk sırada yer alıyoruz. Türkiye'nin ilk 20 büyük mobilya üreticisinden 11'inin Kayseri'de üretim yapması, şehrimizin sektördeki ağırlığını net bir şekilde ortaya koymaktadır' ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün aynı zamanda Kayseri'nin ihracat performansında da önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Özkaya, 'Mobilya, en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir. Bu tabloyu sadece rakamlarla değil, sahadan aldığımız geri bildirimler ve fuar gibi organizasyonlarda gözlemlediğimiz somut sonuçlarla da teyit ediyoruz. KAYSO olarak sektöre yönelik tüm değerlendirme ve yol haritamızı; ölçülebilir göstergeler, güncel veriler ve üyelerimizin beklentileri doğrultusunda şekillendiriyoruz' dedi.

KAYSO'nun mobilya sektörüne yönelik çalışmalarına da değinen Özkaya, 'Kayseri mobilya sektörünün önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda, sektörümüzün ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmek adına verilerin ortaya koyduğu tabloyu esas alarak projeler geliştiriyoruz. Fuara katılan tüm firmalarımıza bereketli bir fuar diliyor; şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına değer katan tüm sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' şeklinde konuştu.