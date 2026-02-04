Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şeker, Migros A.Ş. ,Gürata A.Ş. ve ZZEF A.Ş. arasında hayata geçirilen iş birliği protokolü, Kayseri Şeker ev sahipliğinde düzenlenen törenle imzalandı. Bölge tarımına ve yerel üreticiye önemli katkılar sağlaması beklenen protokol, geniş katılımlı bir törenle kamuoyuna duyuruldu.

KAYSERİ (İGFA) - İmza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ile Gürata A.Ş ve ZZEF A.Ş Yöneticileri ve Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Protokol kapsamında, yerel üretimin desteklenmesi, çiftçilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi, tarımsal ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Kamu ve özel sektör iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilen anlaşmanın, Kayseri tarımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Törende konuşan protokol paydaşları, iş birliğinin hem üreticiye hem de tüketiciye önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kayseri'nin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi adına atılan bu adımın, sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınmaya katkı sunacağı ifade edildi.