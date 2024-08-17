Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trendyol Süper Ligdeki ilk maçında evinde Net Global Sivasspor’u ağırlayacak olan Bellona Kayserispor’a destek çağrısında bulunarak, sarı kırmızılı taraftara maç saatinde ‘ücretsiz ulaşım’ hizmeti verileceğini duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Kayserispor’u yalnız bırakmayan ve şehirde takıma karşı oluşan desteğe öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin Süper Lig temsilcisi sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, şehrin markası olan Süper Lig’deki temsilcisi Bellona Kayserispor’u yeni sezonda da yalnız bırakmayacaklarını belirterek, ‘Anadolu Derbisi’ olarak nitelendirilen Sivasspor maçında da taraftar desteğinin önemini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, ilk haftayı BAY geçen, ligin ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te kendi evinde Net Global Sivasspor’u konuk edecek olan Bellona Kayserispor’a başarılar dileyerek, taraftara da destek çağrısında bulundu.

Şehrin Süper Lig’deki temsilcisini desteklemek için taraftarın Sivas maçında stadı doldurmaları çağrısında bulunan Başkan Büyükkılıç, “Hibrit çim sistemi ve yenilenen tribünlerimizle Bellona Kayserispor’umuzu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yedek kulübelerinden takım alanlarına kadar her detayını büyük bir titizlikle hazırladığımız stadyumumuzda, şehrimizin takımı, sarı kırmızı sevdamıza gelin hep birlikte destek olalım” diye konuştu.

Büyükkılıç, sarı kırmızılı taraftara seslenerek, “Cumartesi günü Sivasspor ile oynayacağımız sezonun ilk maçında, yenilenen yüzüyle RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda başta Kapalı Kale olmak üzere siz büyük Kayserispor taraftarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tüm Kayserilileri maça davet eden Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, her maç öncesi olduğu gibi bu maçta da Passolig kartı olan Bellona Kayserispor taraftarına saat 17.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek tramvay araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacağını duyurdu.