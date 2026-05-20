Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda, Kayserispor'un geleceği masaya yatırıldı. Kentin siyaset, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Zecorner Kayserispor için şehrin tüm dinamiklerini aynı masada buluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sarı-kırmızılı kulübün geleceği, yeniden yapılanma süreci ve şehrin ortak dayanışma modeli ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantıda, kentin ortak değeri olan Kayserispor için birlik ve beraberlik mesajı verilirken, toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geniş katılımlı istişare sürecinin önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, toplantıya katılım sağlayan tüm isimlere teşekkür ederek, 'Davetimize icabet eden değerli milletvekillerimize, siyasi partilerimizin kıymetli başkanlarına, belediye başkanlarımıza, odalarımızın kıymetli başkanlarına, STK'larımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımız dâhil 51 kardeşimiz hazirun listesinde yer aldı' dedi.

'Kayserispor Bu Şehrin Vazgeçilmezi'

Toplantıda herkesin görüşlerini paylaştığını belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin tüm dinamiklerinin Kayserispor konusunda ortak bir hassasiyet taşıdığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: 'Herkes fikirlerini burada paylaştı, şehrimizde hizmet eden, yatırımcı olarak da desteklerini esirgemeyen kardeşlerimizin tavsiyelerine de açık olduğumuzu buradan paylaşıyorum. Katılamayan milletvekillerimiz var, onlar da direkt olarak ilettikleri tavsiyeler doğrultusunda, 10 milletvekilimizin de yanımızda olacaklarını, şehrimizin değeri üzerinde hem fikir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kayserispor bu şehrin vazgeçilmezi, olmazsa olmazıdır. Diğer takımımız Erciyes FK 38'e de başarılar diliyoruz. Dünya Spor Başkenti olan bu şehirde sporun önemli paydaşlarından birisidir.'

Genel Kurul Süreci ve Yeni Yönetim Vurgusu

Kayserispor'da genel kurul sürecinin hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, yeni yönetim yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, Kayserispor'un bu şehrin en önemli değeri olduğuna dikkat çekerek, 'Buradan çıkan sonuç, sürecin hızlı ilerlediğini, Kayserispor'un genel kurul kararı aldığını, 31 Mayıs itibarıyla kongre yapılacağını, çoğunluk sağlanmazsa 1 hafta sonra genel kurul yapılacağını, bu süreç içerisinde yeni bir listenin şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yeni bir kulüp başkanı, yeni yönetim olacak' diye konuştu.

Mevcut yönetimin yapılacak çalışmalarda sorumluluğunu sürdürmesi gerektiğini, ancak bu süreçte bir bakıma danışma kurulu niteliğinde oluşturulacak 5 kişilik akil heyetin de katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kendi başkanlığında süreci yönetecek bu 5 kişinin, her zaman şehrin yükünü çeken ve katkı sunan isimlerden oluştuğunu söyledi.

'Kayseri, Kayserispor'u Daha Farklı Sahiplendi'

Kayserispor'un yeniden Süper Lig'e dönüş hedefiyle hareket edildiğini vurgulayan Büyükkılıç, şehirde oluşan sahiplenme duygusunun daha güçlü hissedildiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 'Kayserispor'umuz Süper Lig'de devam etseydi çok daha iyiydi, o ayrı bir boyut, ancak biz bir sezon sonunda tekrar Süper Lig'e nasıl çıkarızın sorumluluğu ve kaygısındayız. Kayseri, Kayserispor'u sahiplendi, zaten sahipleniyordu ama bu defa daha farklı' dedi.

Altyapı ve Sürdürülebilir Destek Vurgusu

Toplantıda altyapı yatırımları ve kulübün mali sürdürülebilirliği konularının da gündeme geldiğini aktaran Başkan Büyükkılıç, önerilere açık olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: 'Toplantıda, altyapıya önem verilmesi, kendi öz kaynaklarımızı sahiplenerek yol alınmasının önemi vurgulandı, yeni kaynaklar oluşturulması yönünde önerilerde bulunuldu, biz bunların hepsini önemsiyoruz, önerilere de açığız.'

Büyükkılıç, Kayserispor için sürdürülebilir destek mekanizmaları oluşturulması ve kulübün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması adına istişarelerin devam edeceğini belirtti.