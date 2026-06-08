CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kutlayarak yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Kılıçdaroğlu mesajında, Fenerbahçe'nin köklü tarihiyle Türk sporunun en önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim döneminde de ülke sporuna önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. CHP lideri, Aziz Yıldırım ve ekibine görevlerinde başarılar dileyerek, yeni dönemin hem Fenerbahçe camiası hem de Türk sporu açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum.



Köklü tarihiyle Türk sporunun lokomotiflerinden biri olan Fenerbahçe'nin, yeni yönetim dönemiyle birlikte ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 7, 2026