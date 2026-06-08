One Run etkinliği, 2 bin 500'den fazla katılımcının yer aldığı 5K, 10K ve Engelsiz Koşu kategorileriyle ilk kez düzenlendi. Bakanların ve milli sporcuların katıldığı organizasyonda, engelli bireylerden profesyonel sporculara kadar geniş bir kitle dayanışma ve eşitlik mesajları verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, engelli bireyler ve sporseverler aynı parkurda buluşarak unutulmaz bir deneyime imza attı. Koşu öncesinde festival atmosferini andıran etkinlik alanında katılımcılar çeşitli aktiviteler, sahne programları, spor deneyim alanları ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Milli Paralimpik Sporcularımızın katılımıyla başladı.

Ana sponsorluğunu Ziraat Bankası, Ülker ve LC Waikiki'nin üstlendiği etkinlikte, farklı yaş ve performans seviyelerine hitap eden 5K, 10K ve Engelsiz Koşu kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Profesyonel sporculardan amatör koşuculara, milli paralimpik sporculardan ilk kez yarış deneyimi yaşayan katılımcılara kadar geniş bir yelpazede sporseverler parkurlarda ter döktü.

Özellikle 200'ün üstünde engelli bireyin katılımıyla Engelsiz Koşu kategorisi, etkinliğin kapsayıcı ruhunu yansıtan en önemli bölümlerden biri oldu.

Engelli bireyler ve halkın aynı parkurda, aynı heyecanı paylaşarak koşması; dayanışma, eşitlik ve birlikte başarma duygusunu ön plana çıkardı.

5K ve 10K parkurlarında katılımcılar kendi hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ederken, etkinlik alanında gün boyu süren festival atmosferi spor şölenine dönüştü.

Yarışların ardından gerçekleştirilen madalya töreniyle organizasyon sona ererken, tüm katılımcılar sporun birleştirici gücünü ve birlikte hareket etmenin değerini kutladı.

One Run, engelleri kaldıran yaklaşımı ve 2 bin 500'ü aşkın katılımcısıyla Türkiye'nin en kapsayıcı koşu organizasyonlarından biri olma yolunda güçlü bir başlangıç yaptı.