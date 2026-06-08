Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda divan başkanlığı yapan Başkan Büyükkılıç, 'Şehir bugün ayakta, hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun dostu olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelecek sezon 1. Ligde mücadele edecek Kayserispor'un yanında olmaya devam ediyor.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayserispor Taraftar Derneği ve Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve sarı kırmızılı Kapalı Kale taraftarları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan olağanüstü genel kurulda Başkan Büyükkılıç, divana başkanlık yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, 'Kayserispor'un gerçekten sahip çıkılması anlayışıyla herkesin 'ben de varım' anlayışıyla bu güzel tabloya eşlik ediyor. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneği sergileniyor. El ele, gönül gönle bir tablo var' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ayağa kalkmak için bazen en baştan başlamak gerektiğini kaydederek, Kayseri'nin çok büyük bir şehir olduğunu belirtti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da takımın onursal başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibinin takıma her zaman destek verdiğini belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Anadolu kulüplerinin yaşaması gerektiğine vurgu yaparak, Kayserispor'a her kesimin destek olmasını istedi. Başkan Büyükkılıç'ın Kayserispor için toplantı yaptığını, şehirde herkesi davet ettiğini söyleyerek, birlik, beraberlik zamanı olduğunu kaydetti.

Olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle kabul edilen listede tek aday olan Ali Çamlı Kayserispor'a başkan seçildi. Bütün Kayseri'nin salonda kucaklaşıp, birleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Başkan Ali Çamlı, 'Burası Anadolu'nun, Selçuklu'nun başkenti, böyle bir belediye başkanı, vali, milletvekilleri var, çok şanslı bu şehir, herkes kucaklaşacak' dedi.

Öte yandan, Metro Holding ile anlaşan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Metro Holding Kayserispor ismi ile mücadele edecek.