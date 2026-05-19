Kayserispor, 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda gündeme gelen bahis soruşturmaları ve müsabaka güvenliğine ilişkin iddialarla ilgili dikkat çeken bir adım attı.

KAYSERİ (İGFA) - Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)' na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamalarının Türk futbolunda ciddi tartışmalara yol açtığı belirtilerek, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi talep edildi.

Kayserispor yönetimi ayrıca, haklarında soruşturma bulunduğu belirtilen 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini isterken, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, aynı idari yapı altında faaliyet gösterdiği değerlendirilen kulüpler yönünden de TFF Statüsü'nün işletilmesi gerektiği vurgulandı.

Kulüp tarafından yapılan değerlendirmede, futbolculara benzer fiiller nedeniyle ağır yaptırımlar uygulanırken kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, 'Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır' denildi.

Kayserispor, yapılan başvurunun yalnızca kendi haklarını değil, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini amaçladığını belirterek, dilekçenin bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulduğunu duyurdu.