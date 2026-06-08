Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 8 etaplık takviminde önemli bir durak olan Yuntdağı Yağlı Güreşleri, muhteşem bir finalle sona erdi.

MANİSA (İGFA) - 5-6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Ortaköy Güreş Alanı'nda gerçekleştirilen dev organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1.262 pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Üç gün boyunca süren heyecanın finalinde, rakibi Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Akhisarlı Feyzullah Aktürk, Yuntdağı Er Meydanı'nda kürsünün zirvesine çıkarak 2026 yılının başpehlivanı unvanını kazandı.

Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce sporcunun lig puanı toplamak ve dereceye girebilmek için ter döktüğü organizasyon, Yuntdağı'nın kültürel ve sosyal yaşamına büyük bir hareketlilik kattı.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran binlerce Manisalı, ata sporunun köklü geleneğini yerinde yaşayarak unutulmaz anlara tanıklık etti. Güreşlerin final günündeki coşkuya protokolden de geniş bir katılım sağlandı.

Mücadeleleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, ilçe belediye başkanları, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Alper Ayan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Manisa Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ağası Sunma Zeytincilik Sahibi Hacı Serdar Sunma ve çok sayıda iş insanı ile vatandaşlar heyecanla takip etti.

Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üst turlara çıkmak isteyen sporcular, izleyicilere nefes kesen karşılaşmalar izletti. Organizasyonun son gününde yapılan çeyrek final ve yarı final müsabakalarının ardından sabırsızlıkla beklenen final etabına geçildi. Başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk göğüslerken; Başaltı, Büyükorta ve diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlar ödül töreninde madalyalarına kavuştu.

Ayrıca etkinlik alanı boyunca kurulan yiyecek ve içecek stantları, yoğun kalabalığın ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak organizasyona ayrı bir dinamizm kattı.

​Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, Yuntdağı Er Meydanı'nda üç gün boyunca sadece güreş müsabakaları izlemedikleri, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir geleneğin coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, er meydanını doldurarak bu heyecana ortak olan tüm vatandaşlarımıza, mücadele eden sporcularımıza, cazgırlarımıza, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Dutlulu, aşpehlivanlık unvanını kazanan Akhisarlı kardeşimiz Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.