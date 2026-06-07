TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 2011-2018 arası doğumlu basketbolcu adaylarının katılımıyla Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçme sonuçları 12 Haziran Cuma günü açıklanacak.

BURSA (İGFA) - Altyapı organizasyonuna yatırım yapmaya ve Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam eden TOFAŞ, 2026-2027 sezonu öncesi altyapı seçmelerini gerçekleştirdi.

Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda düzenlenen seçme organizasyonuna 2011-2018 arası doğumlu yaş gruplarından, Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500'e yakın basketbolcu adayı katılırken; kulübün Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ile altyapı antrenörlerinin hazır bulunduğu seçmelerde doğum yıllarına göre gruplara ayrılan genç sporcular, teknik ekibin dikkatini çekerek TOFAŞ altyapısına katılmak için çalışmaları tamamladı.

Kondisyonerler nezaretinde gerçekleştirilen fiziksel ölçümlerin (Boy-Kilo-Kulaç) ardından 3 farklı sahada temel basketbol hareketleri üzerine antrenmanlar gerçekleştiren oyuncu adayları, fundamental çalışmalar, 1'e 1 ve 4'e 4 antrenman maçı yaptı.

Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler, 12 Haziran Cuma günü kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com'dan açıklanacağı belirtilirken, başarılı sporcuların TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra TOFAŞ altyapısına katılma hakkı kazanacağı öğrenildi.