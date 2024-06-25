Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktası olabilecek kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler neticesinde, sürücülüğünü E.Ö. isimli şahsın yaptığı bir araçta arama yapıldı. Aramada (1.6) gram uyuşturucu madde ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve aparatlar el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.