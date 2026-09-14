Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrin kültürel potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi oldu.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline geldi. Konserlerden sergilere, tiyatro ve sahne gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda program, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluştu.

Festivalin Kayseri'de geniş katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakanlık ekibine teşekkür etti. Kayseri'nin tarihi mirasının, kültürel birikiminin ve güçlü sanat ortamının festival boyunca farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Büyükkılıç, bu kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK ŞÖLENİ

Festival kapsamında Kayserililer, dokuz gün boyunca ünlü sanatçıların konserleriyle buluştu. Başkan Büyükkılıç, 7'den 70'e her yaştan hemşehrinin festival coşkusuna ortak olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, Kayseri'nin kültürü, sanatı, tarihi ve gönül zenginliğiyle bu tür büyük organizasyonlara layık bir şehir olduğunu vurguladı.

Etkinlikler kapsamında Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi, Hane, Türk Dünyası Koleksiyonu, Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi ile Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi'nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi sanatseverlerle buluştuğunu da anımsatan Başkan Büyükkılıç, bu etkinliklerin Kayseri'nin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel hafızanın yeni nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Kayseri'nin gastronomi kimliğinin kentin kültürel zenginliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, gastronomi alanındaki çalışmalarla bu zenginliği daha geniş kitlelere taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Festival programını desteklemek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler de 5-13 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldığına dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, festivalin Kayseri'nin kültür ve sanat turizmine önemli katkı sunduğunu ve şehrin tanıtımına güçlü bir ivme kazandırdığını belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.