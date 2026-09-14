Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alibaba Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çin'in önde gelen dijital seyahat platformlarından Fliggy'nin yöneticileriyle bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Çinli dijital seyahat platformunun Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leon Li, Uluslararası İlişkiler Direktörü Meina Huang ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti.

Görüşmede, Antalya'nın Çin turizm pazarındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik iş birliği olanakları değerlendirildi. Başkan Vekili Özdemir, 'Hedefimiz, Antalya'yı Çinli ziyaretçilerle daha güçlü buluşturmak, yeni pazarlardaki görünürlüğümüzü artırmak ve kentimizin uluslararası marka değerini daha da ileri taşımak' dedi.

'ANTALYA'NIN ÇOK DAHA FAZLA TURİST AĞIRLAMASINI İSTİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Çinli ziyaretçilerin Antalya'ya yönelik ilgisinin artırılması için yeni tanıtım kanallarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle anılmasını istemediklerini ifade eden Özdemir, kentin sahip olduğu farklı değerlerin uluslararası ziyaretçilere daha güçlü şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

Çin pazarında Antalya'nın dijital görünürlüğünün artırılması konusunda Fliggy ile gerçekleştirilebilecek çalışmalara açık olduklarını kaydeden Özdemir, 'Antalya'nın destinasyon potansiyeli ile sizin dijital erişiminizi bir arada değerlendireceğimiz somut her türlü modele ve öneriye açığız. Bir destinasyon sayfası oluşturabilir, Çin pazarına özgü dijital içerikler ve dönemsel kampanyalar üzerinde çalışabilirsek daha fazla Çinli ziyaretçiyi ağırlayacağımızı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

ÇİN PAZARINDAN YETERİNCE PAY ALINAMIYOR

Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar ise Türkiye'nin Çin turizm pazarından yeterince pay alamadığını belirterek, heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin Çinli turistler için önemli bir ulaşım noktası olmasına rağmen ziyaretçilerin Türkiye'de yeterince zaman geçirmediğini ifade eden Acar, Çin'deki seyahat platformlarında Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın görünürlüğünün artırılmasının bu tabloyu değiştirebileceğini belirtti.

Heyeti Türkiye'ye getirmek için yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini aktaran Acar, Antalya'nın heyet tarafından ilk kez ziyaret edildiğini ve kentin büyük beğeni topladığını söyledi.

ANTALYA ÇİNLİ TURİSTLERİN ARADIĞI HER ŞEYE SAHİP

Leon Li ise Antalya'nın Çinli turistler açısından güçlü bir destinasyon potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Antalya'ya ilk gelişinde kentten oldukça etkilendiğini söyleyen Li, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin önemli bölümünün İstanbul ve Kapadokya'yı tercih ettiğini belirtti.

Li, Antalya'nın da bu rotalara daha güçlü şekilde dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Antalya'nın Çin'deki tanınırlığının artırılması için farklı tanıtım modellerinin değerlendirilebileceğini kaydeden Li, Çinli influencerlar ve kanaat önderleriyle gerçekleştirilebilecek çalışmaların yanı sıra farklı kanalların da kullanılabileceğini belirtti.

DİJİTAL TANITIM VE ORTAK KAMPANYALAR GÜNDEMDE

Görüşmede, Antalya'ya özel bir destinasyon sayfası oluşturulması, Çin pazarına yönelik dijital içerikler hazırlanması ve dönemsel tanıtım kampanyalarının hayata geçirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Çinli içerik üreticileri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirilebilecek tanıtım çalışmalarının yanı sıra canlı yayınlarla Antalya'daki turizm deneyimlerinin Çinli seyahat severlere aktarılması da olası iş birliği alanları arasında yer aldı.

Antalya'nın sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmaları ve 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı COP31 de Çin pazarına yönelik tanıtım çalışmalarında öne çıkarılabilecek başlıklar arasında değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çinli teknik ekiplerin bir araya gelerek uygulanabilir iş birliği modelleri üzerinde çalışma yürütmesi planlanıyor.