Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri’de yerli üretim yeşil mercimek ekimi artırılıyor.KAYSERİ (İGFA) - Yerli Yeşil Mercimek Üretimi projesi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı.

Oluşturulan eğitim programları ve verilen teknik desteklerle, ekim alanlarında çoklu ürün yetiştiriciliği, ürün kayıplarının azaltılması ve onarıcı tarım konularında da çalışmalar yapılıyor ve üreticilerin yetkinlikleri artırılıyor. Migros’un alım garantisi, lojistik ve paketleme desteği ile çiftçiler güçleniyor.

2024 yılı için Kayseri’de 4 bin dekar, Kayseri Şeker’in üretim yaptırdığı komşu illerde yaklaşık 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi. Üretilen yüzde yüz yerli yeşil mercimek, Migros ile Türkiye çapında tüketiciye ulaşmaya başladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz” dedi. Vali Çiçek, bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 38 bin kg yerli yeşil mercimek tohumu çiftçilerimize ulaştırıldığını söyledi.

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise, stratejik iş birliği ile Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek gireceğini kaydetti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel kaynakların destekleriyle yüzde 50 hibeli olarak 38 bin kilogram sertifikalı ve yerli çeşit yeşil mercimek tohumunu üreticilere ulaştırdıklarını belirterek ,"Üretim periyodu süresince teknik ekiplerimiz tarafından çiftçilerimize teknik destek sağlıyoruz. Bu projemizle münavebeye iyi bir alternatif olan mercimekle toprak sağlığını koruyarak, sürdürülebilir çevreci uygulamalarını da desteklemiş oluyoruz" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri Şeker ve Migros iş birliği ile üretim çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla, tarım parsellerinde birlikte yetiştiricilik (intercropping) modeli ile Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Şeker pancarı sıra arasına yeşil mercimek ekimini teşvik ederek, toprak yapısının iyileştirilmesini, aynı tarladan birden fazla ürün elde edilmesini ve yerel tarımda modern tekniklerin kullanımını teşvik eden sürdürülebilir bir tarım modeli amaçlıyoruz" diye konuştu.