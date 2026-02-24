Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ziyareti kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşerek uluslararası ticarette artan kural dışı uygulamalar ve reform önerilerini değerlendirdi. DTÖ'nün tahminlerine göre, 2025'te dünya ticaretinin artış hızı yüzde 0,5 olarak öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bakan Ömer Bolat ile yapılan görüşmede, küresel ticarette yaşanan gelişmeler ve reform ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede uluslararası ticarette artan kural dışı uygulamalar, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve alınabilecek tedbirler ele alındığı bildirildi. Bakanlık, görüşmede ayrıca mart ayında Kamerun'da düzenlenecek 'DTÖ 14. Ticaret Bakanları Konferansı' öncesi kritik başlıkların değerlendirildiğini kaydetti.

DTÖ'nün 166 üye ülkeyle dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 98'ini kapsadığı vurgulanan açıklamada, örgütün temel uluslararası anlaşmaları gözettiği ve anlaşmazlıkların çözümünde rol oynadığı hatırlatıldı. Bakanlıkta ayrıca Genel Direktör Okonjo-Iweala ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında teknik bir istişare toplantısı da gerçekleştirildi. Okonjo-Iweala, Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, küresel ticaret ortamına dair deneyimlerini paylaşacak ve uluslararası alanlarda başarılı şirket yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Bakanlık açıklamasında, 'Dünya ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, küresel arz ve değer zincirlerinde karşılaşılan sorunlar ile Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki merkezi konumu dikkate alındığında, DTÖ Genel Direktörü'nün ziyareti çok taraflı ticaret sisteminin geleceği açısından verimli bir istişare fırsatı sunmuştur' denildi.

DTÖ'nün tahminlerine göre, 2025'te dünya ticaretinin artış hızı yüzde 0,5 olarak öngörülüyor.