Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve gün boyunca lezzet şöleni yaşatacak olan Kayseri Gastronomi Günleri'nin açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, turizmde gastronominin olmazsa olmaz önemde olduğunu kaydederek, 'Biz bu alanda fazlasıyla varız. Kayseri'mizin tadı farklı diyoruz, tatmadan da anlaşılmaz ediyoruz' dedi.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde üçüncüsü bu yıl düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı.

24-26 Ekim günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen Kayseri Gastronomi Günleri'nin Açılış Töreni'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, STK temsilcileri ve ünlü şefler ile vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin UNESCO tescilli mutfak kültürünün Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşacağı Gastronomi Günleri Açılış Töreni öncesi Mutfak Sanatları Merkezi önünden başlayıp büyük etkinlik alanında sona erecek Gastronomi Korteji geçişi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 3'üncü Kayseri Gastronomi Günleri Açılış Töreni'nde Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da mini konser verdi. Oğuz Boyları Derneği üyeleri de geleneksel kıyafetlerle Kayseri Gastronomi Günleri'ne renk kattı.

Açılış Töreni'nde konuşan ve 'ağzımızın tadı, gönlümüzün sultanısınız' diye seslendiği şef ve davetlilere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihte değişik medeniyetlerin yer almış olduğu 6 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri gibi bir şehirde medeniyet zenginliği olunca mutfak enginliğinin de kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, 'En az 200 tane Kayseri'miz ile ilgili ürünler var' dedi ve mantının dahi pek çok çeşidi olduğunu ifade ederek, mantı çeşitlerini sıraladı.

Konuşmasında, Kayseri pastırmasını 1 numara olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, 'Efendim çeşit çok, tat çok, muhabbet çok. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'mizi görmenizi istiyoruz. Bunu UNESCO'nun ulusal bazdaki kreatif şehirler listesinde yer alma adına yaptığımızı ve kalıcı olma için de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü vurgulamak adına söylüyorum. Kayseri sanayi ve ticaretle anılır ama son süreçte de elbette tarım ve hayvancılığın yanında turizm, ama turizmin içinde kayak turizmi elbette amiral gemimiz ama gastronomi de bunun olmazsa olmazı diyoruz. Biz de bu alanda fazlasıyla varız. Kayseri'mizin tadı farklı diyoruz, tatmadan da anlaşılmaz ediyoruz' şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da vatanseverliği, çalışkanlığı ve pastırması, sucuğu ile anılan kadim şehir Kayseri'de, bugün ise gastronomi ile ilgili güzel bir lezzet festivali yapıldığını dile getirdi.

Ataş, Başkan Büyükkılıç Zamanında Etkinliklerin Sayılarının Arttığını Vurguladı

Başkan Büyükkılıç zamanında bakıldığında, pek çok etkinlik ve festivalin sayılarının, birincisi, ikincisi, üçüncüsünün olmaya başladığını vurgulayan Ataş, Kayseri'nin, Gastronomi Günleri gibi Bilim Festivali gibi pek çok alanda yapılan etkinlikler ile öne çıktığını sözlerine ekledi. Ataş, Kayseri'nin hayırseverliğinin, çalışkanlığının ne kadar ön plandaysa yemek kültürünün de o denli ön planda olduğuna işaret ederek, şehrin ekonomisine katkı sağlama noktasında bu türden etkinliklerin çok güzel olduğunu kaydetti. Ataş, etkinlikte emeği geçen başta Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, 'Büyükşehir Belediyemiz gerçekten şehrimizin her tarafında, ilçe belediyelerimiz her noktada şehrimizin turizmine, kültürüne, gastronomisine, gençlerimize dokunacak işler yapıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu festivalde bunun en önemli nişanelerinden bir tanesi. Artık geleneksel hale geldi. Kayseri gastronomisini başta ülkemize sonra da tüm dünyaya duyurmak için önemli bir faaliyet. Çok önemli bir çaba var, gayret var. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu güzel, festivaller, günler Kayseri'mizin gastronomi kültürünün gelişmesine vesile olur' şeklinde konuştu.

Turizm çeşitliliğinden söz eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da turizmde yeme içmenin tercih nedeni olduğunu kaydetti. Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin açıldığını belirten Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Büyükşehir Belediyemizin sağlamış olduğu Mutfak Sanatları Merkezi, hayırsever desteği ile yapmış olduğumuz ünitelerimiz mevcut. Bu sene dokuzuncu uluslararası gastronomi turizmi araştırmaları kongresini düzenledik. Kayseri'mizin desteğiyle bir kongreyi gerçekleştirmiş olduk. Bugün de bu etkinlik ve ilerde bu etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesiyle inşallah Kayseri'mizin, ülkemizin gastronomisine ve turizm gelirlerine ciddi katkıların olacağından hiçbir tereddüt duymamaktayız. 3'üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.'

'Memduh Başkanımızın Gayretleri ve Destekleriyle Pastırmanın Avrupa Birliği Tescilini Alacağız'

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Evliya Çelebi'nin Kayseri Pastırması ile ilgili notlarından söz ederek, 'Evliya Çelebi bundan 350 yıl önce bunu ispat etmiş ve söylemiş. Memduh Başkanımızın müthiş gayretleri ve bize verdiği müthiş desteklerle pastırmanın Avrupa Birliği tescilini inşallah önümüzdeki yıllarda alacağız. Gastronomi bizim için çok önemli. Özellikle kıymetli başkanıma, valimize ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a organizasyondan dolayı teşekkür eden Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ise 'Başkanım teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye böyle şahane, muhteşem bir festival kazandırdınız. Hem ülkem adına hem meslektaşlarım ve şahsım adına, Türk mutfağı adına sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayserililer bu emeklerin arkasında durup, şehirlerine ve yemeklerine sahip çıkmalılar. Teşekkür ediyorum Başkanım, herkesin ellerine, yüreklerine sağlık' diye konuştu.

Şef Bedri Usta da 'Kayseri'ye iyi ki geldim, Kayseri'nin benim için özel bir anlamı var. Çok mutluyum' sözleri ile bir şehrin lezzet festivali yapmasının asıl amacının yemek kültürünün tanıtılması olması gerektiğini kaydederek düzenlenen organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

'Kayseri'nin Pastırması Bir Tık Daha Önde'

Bulunmayı en çok sevdiği şehirde olduğunu ifade eden Şef Yunus Emre Akkor da 'Kayseri ile ilgili en büyük özelliği de Evliya Çelebi dile getirmiştir. Yaz ve kış toprak sulu kalır, 77 çeşit bakliyat ve sebze yetişir dediği bu bereketli topraklar yemek kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Evliya Çelebi pastırmayı da yazmıştır. Günümüzde büyük bir çekişme var; Kastamonu mu, Kayseri mi diye. Kayseri'nin pastırmasını bir tık daha önde gördüğümü söylemek istiyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise Kayseri'nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlik ve gastronomi değerlerine sahip olan bir şehir olduğuna işaret ederek, 'Eşsiz ve cennet Kayseri köklü bir mutfak mirasının sahibidir. 3 yıl önce büyük bir tanıtım seferberliğinin içine girdik. Bugün Kayseri Gastronomi Günleri'nin üçüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyen Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 24-25-26 Ekim 2025 tarihlerini kapsayacak şekilde 3 gün sürecek lezzet şöleni Kayseri Gastronomi Günleri'nin 3'üncüsünün açılış kurdelesini Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri kesti.

Ayrıca, Kayseri Gastronomi Festivali'nin açılışına özel bir ton pastırmalı gömeç kuru fasulye yemeği dağıtıldı.