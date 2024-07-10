Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı bölgede bulunan 160 bin adet lavantanın hasadını yapmaya başladı. Hasat edilen lavantalardan ‘lavanta yağı’ elde edilecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Şehrin park ve bahçelerinin çiçeklerle donatılmasını, her geçen gün kentin güzelleşmesini sağlayan ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehrin farklı bölgelerinde dikimini yaptığı 160 bin lavanta ile görsel bir şölen oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Alsancak Parkı ve Anadolu Harikalar Diyarı olmak üzere kentin 6 farklı bölgesine 160 bin adet lavanta ekti.

Adeta lavanta bahçesine dönüşen bölgelerde yetişen lavantalar, görsel şölenini tamamladıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hasat ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, hem şehrin daha yeşil, daha renkli olması için hem de alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için gayret gösterirken, hasat edilen lavantalar, orijinal (has) lavanta yağı elde edilerek değerlendirilecek.