Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gazhane ve Tahmis Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Yoğun çalışma temposunun yanında öğrencilerden yaşlılara, muhtarlardan esnaflara 7’den 70’e tüm Nevşehirlilerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye büyük önem veren Başkan Rasim Arı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Rasim Arı, Gazhane ve Tahmis Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Esnaf dükkânlarını tek tek ziyaret eden Arı, esnaflara hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu.

Arı, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlar ve çocuklarla da fotoğraf çektirdi.