Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirdiği spor yatırımları ve organizasyonlarıyla şehri sporun merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Tenis Turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri'de 11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, farklı yaş kategorilerinden sporcuları aynı organizasyonda buluşturdu. 12-65 yaş aralığındaki tenis tutkunlarının mücadele ettiği organizasyonda sporcular, centilmence rekabet ederken 15 Temmuz'un demokrasi, milli irade, birlik ve beraberlik ruhunu da kortlara taşıdı.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular sergiledikleri performans ve sportmenlik anlayışı dolayısıyla tebrik edildi. Organizasyon, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Ödül törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, sporun birleştirici gücüyle milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, organizasyona katılan tüm sporculara ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Turnuvanın Şampiyonları Belli Oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası'nda 12 yaş kızlar kategorisinde Julide Deva Şanlı birinci, Belis Aydın ikinci, Nisa Özayhan üçüncü, Zeynep Karakaya ise dördüncü oldu. 12 yaş erkeklerde Çağan Bağca birinciliği elde ederken, Burak Çolak ikinci, Nejat Elaldı üçüncü ve Ege Arar dördüncü sırada yer aldı.

14 yaş kızlar kategorisinde Ceylin Nayman birinci, Ecrin Bilge Yener ikinci, Sineris Jan Ceylan üçüncü, Neva Duman ise dördüncü olurken, 14 yaş erkeklerde Muhammet Ali Tunç birinciliği kazandı. Mehmet Sait Akkaya ikinci, Mustafa Aktaş üçüncü ve Erdem Kürtüncü dördüncü sırada yer aldı.

16 yaş kızlar kategorisinde Jasmin Dila Şanlı birinci, Zehra Ocakçı ikinci, Zeynep Önal üçüncü, Tuğçe Kulak dördüncü olurken, 16 yaş erkeklerde Talha Karataşgüler birinci, Toprak Doğan ikinci, Mikail Bulut üçüncü ve Çınar Yavuz dördüncü oldu.

17 yaş ve üzeri kadınlar kategorisinde Betül Kaynar birincilik kürsüsüne çıkarken, Funda Ateş ikinci, Saliha Altıparmak üçüncü, Nimet Bali ise dördüncü oldu. 17 yaş ve üzeri erkeklerde Korhan Özkalıpçı birinci, Metin Özkan ikinci, Utku Batur üçüncü, Burak Özhaseki dördüncü sırayı aldı.

35 yaş ve üzeri erkekler kategorisinde ise Yadigâr Ceylan birinci olurken, Bünyamin Atmaca ikinci, Bülent Bakıoğlu üçüncü ve Neşet Gençaslan dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.