2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 18-19 Temmuz'da Gemlik'te düzenlenecek Şahintepe Tırmanma Yarışı ile devam ediyor. Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışta 5 kategoride 32 sporcu mücadele edecek.

BURSA (İGFA) - 2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 18-19 Temmuz tarihlerinde Şahintepe Tırmanma Yarışı ile devam ediyor. Ulusal ve mahalli klasmanlarda, 5 ayrı kategoride toplam 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, hız, rekabet ve motorsporları heyecanını Bursa'nın Gemlik ilçesine buluşturacak.

Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek organizasyon organizasyon, 18 Temmuz Cumartesi günü antrenman çıkışlarıyla başlayacak ve saat 19.00'da Gemlik İskele Meydanı'nda düzenlenecek seremonik start ile yarış heyecanı kent merkezine taşınacak.

19 Temmuz Pazar günü ise ilk yarış çıkışı saat 11.00'de, ikinci yarış çıkışı saat 15.00'te başlayacak ve organizasyon saat 18.00'de Kumla İskelesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.