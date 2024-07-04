Kayseri Yahyalı Belediyesi ilçe merkezindeki asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

100. yıl Mahallesi Kadir Kafalı Caddesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Yahyalı Belediyesi Başkanı Esat Öztürk, geleceğin ilçesini imar etmek için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, 100. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Bal ve meclis üyeleri birlikte çalışmaları yakından takip eden Başkan Esat Öztürk burada yaptığı konuşmada ; “Hizmet ve eser belediyeciliği bu olsa gerek. Eski adıyla Cezaevi Caddesi olarak bilinen Kadir Kafalı Kadir Kafalı Caddesi’ni yeniliyoruz. Burada asfaltlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza Finişer desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendi asfalt plentimizde üretimini yaptığımız asfaltın caddemize serimini yapıyoruz. Yaptığı girişimlerle belediyemize 250 ton bitüm hibesi sağlayan gururumuz, kıymetli Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a şükranlarımı sunuyorum. Şuan asfaltı dökülen caddemiz Kayseri Caddesi ile çevreyolunu birbirine bağlayan önemli bir bağlantı yolu. Biz mimarlık dönemimiz dediğimiz bu dönemde mimarlığımızı konuşturacağız" ddi.

100. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Bal’da yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Esat Öztürk’e ve Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür etti.